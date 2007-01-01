Несколько домов в Обнинске остались без воды

В четверг, 19 декабря, ремонтные работы пройдут в районе дома №4 на улице Ляшенко, сообщили в филиале РИР.

Проблемы затронут следующие дома: ул. Ляшенко 4, 6б, ул. Курчатова 26а, 26б, 26в.

Воду отключали ночью, потом вернули с 5 до 9 утра, а сейчас вновь выключили.

- Ремонт требует замены трубы на полиэтиленовую, для этого управляющая компания должна выполнить подготовительные работы в подвале, - пояснили коммунальщики. - Ориентировочное время окончания ремонтных работ – 18:00.