-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Несколько домов в Обнинске остались без воды
Обнинск

Несколько домов в Обнинске остались без воды

В четверг, 19 декабря, ремонтные работы пройдут в районе дома №4 на улице Ляшенко, сообщили в филиале РИР.
Дмитрий Ивьев
09:23 сегодня
0 390
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проблемы затронут следующие дома: ул. Ляшенко 4, 6б, ул. Курчатова 26а, 26б, 26в.

Воду отключали ночью, потом вернули с 5 до 9 утра, а сейчас вновь выключили.

- Ремонт требует замены трубы на полиэтиленовую, для этого управляющая компания должна выполнить подготовительные работы в подвале, - пояснили коммунальщики. - Ориентировочное время окончания ремонтных работ – 18:00.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndtUDJVTjAwZnRWbW1wRjAxNXY1U1E9PSIsInZhbHVlIjoiUVY3WEkvcVJHQ3FSQzN5SEtBbzd0YVZPNXFmNTg1MjYyTTFaU3BKWTNvUGZ2a3ZteTlyUU1LY1kxaEg1NWprZzZlMmJKd2VFd296UGwwem5CQ0lZbzdTWUJ6Z1FiSnBHMUdrVG8vVnZ1WVlqeTdBRHUxeFYxUncxVTgrMnp3cGJOcEwrSm1rZy82QUFUQ3J6UW5lQ0pJZmFpODZXTFA2V3RBdEZkRnFSWUh6ZzdnTFFiZ3podnU3WFpYK051Y3NtRmh2cXZ1bCtUUWQ4VUtqZmhQMElZTVd6U09UcFZ3ZjRuWmlyMXk4NUhLcXR5VklxOHBvdjRzTCtqNzdkWmpxNzJXd0RlQWpnZDRndW1JbWJQa0FKN2t1MWw4dytWQUttV3lEV0F6WGViK2pqcHlqb0F0eHp0dUNMd1FxRk01NzJrbXdrQVd0VHlFcHNhVnZvdXBqZU01eUtWVjlBRExzZzYrRXdpcEV5YmhIajNEeVZVNTYxOXJvYXphNUc5UVpnSS8wV1BRbVpNNkZPczJHUVV4bE9JeUtRd3l5bDhkRHdHb1lsbzEza2d4U1NzN0NjTDBhUVdpaGQrYmE2Mjd5diIsIm1hYyI6ImRjMmY2ZTc4MzUwMjU2ZWViYjI1NWM2YmExOTI5YjNlYzhkZDU2ZTYxY2UwMTRiYjhiYWYxOTdlMWUxNzJiYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1FNDZiWEYwci9QMXNiK1lDYm41Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiMk95blFiYUhXSkdvWGc4bG0yUElCelVFQ1BtWUZTaVVWMy9QeHRVTEYvTWozdnJyR1l5NlNKeDI3djlZbTh4VllxN3UwK2dBVjJTOVIvejVzdlVBWEZ1VkZwdUZQM2ErNlJzcG56K3hLVGQwZUpCOThadm1pcTFVdU5obERkZ3p6elN4N2cxc1NqLzYyOFQ0SDVSQWJHYy9SYlRUR0NvN1NwZzREMzBJaUZ4RmFZalJrc3dEQVBMcmhtUVFLdkxVQ2ZXQnNEYVBscGs3cUl2Wkg2eTBCdEsxTVA5MlkwMVBqNWozblh6RTNwYkpjdWVkdGNOampCRDQrUzY5NjNKdk4zQ0N5cG0wRmhtOW9zemFYU205S004a1Z2cFhZZ2pJYkNUNFk0Ym00dytMRzFoT0hSVzRCTC9VUXFXT2Fyc3F4bitlQlZPVU5NZ3hUaXp1UW9MamRIS1Yyd1R4RHk5OGkzQnZrSEJuUW5ISExyWXdMQ2tIYmVVU1Y5bTRxRXJKaWRYWUhrK25Pa3ZDcnpxTzVSR2VBN0ljZHBNWDhSOVZacXBGSzlHUkR1azFuUVNsNGFiTEZxdzhDWC9sMjNaMEh1KzdmOHVjM0MzZnZJWGlTNVVxMjlRaUZtK2Vld3ViUnRQVlZsRXM1OVRRdHZpNkxVYnlYV0ZucDFEaWZMajlhVFA2YXNteC9mb3lQc29MdUVaTjNyWGdsZEdyMW5tUWNmRVFaa3JNWnZDaHUzL0kweUhYdTVpR0dLazYzazNxVk9Fb1JtTGhHVVgxUEw4WlNTNHBFWVBYMjlxdURMS21waFdhMndJTDV4MjZXRlUwT3FCQVNaRldnajhWVGtXZiIsIm1hYyI6IjkyYWE2YjQ3YWU5YjIyODBkNTg1OWQyY2U0ZDg0OGRjMmRlYjEwNzUxYTRiYzU4OWU4ODc2ZWEyMDFkMmU0YWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+