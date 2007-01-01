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Обнинск

Цех предприятия загорелся в Малоярославце

Пожар произошел днем в среду, 18 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:01 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Горел цех в промзоне на улице Дружбы..

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара пока не называются.

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