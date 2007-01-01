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Обнинск

В Обнинске пешехода сбили на проспекте Ленина

Авария произошла в ночь на четверг, 19 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, автомобилист скрылся с места происшествия.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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