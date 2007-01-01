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Обнинск

Пожар произошел в Боровском районе

Утром в среду, 18 декабря, горела хозяйственная постройка в деревне Кривское.
Дмитрий Ивьев
11:26 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Сообщение о возгорании на улице Полевой поступило в 8:30, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара пока не установлены.

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