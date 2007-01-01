Сергей Жуков приехал в детскую школу искусств в Малоярославце

Известный музыкант побывал там 16 декабря, сообщил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

- Встреча получилась очень теплой, это был непросто концерт - Сергей пообщался с ребятами, поделился опытом и даже дал несколько советов, - отметил чиновник. - Рассказал, что и сам когда-то освоил не один инструмент: баян, жалейка, гитара — и это далеко не полный список. Также он отметил, что в школе царит очень открытая и позитивная атмосфера, дети играют с душой, а в современном мире музыки такое встречается всё реже.

Напомним, лидер группы «Руки Вверх» переехал в Калужскую область в прошлом году.