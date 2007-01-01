Движение затруднено на дороге между Боровском и Обнинском

Утром в понедельник, 16 декабря, там произошло ДТП.

На горке в деревне Вашутино столкнулись две легковушки, сообщили в РИЦ Боровского района.

На данный момент на месте уже работают сотрудники полиции.

Точные обстоятельства устанавливаются.