-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске отключили холодную воду на проспекте Ленина
Обнинск

В Обнинске отключили холодную воду на проспекте Ленина

Ремонтные работы пройдут в понедельник, 16 декабря, сообщили в филиале РИР.
Дмитрий Ивьев
09:53 сегодня
0 210
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В зону отключения попадут дома №№ 99, 103, 118, 120, 119 и 121.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 17:00.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlR3U2crajN6Y0RmTWZJa0dLTXluS0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ1hwVnZiWE01cGpxa2wvcnM4SFZRVzhTY2wxVTcrV2ZTSTRQd2pURk5ReHpYUXNkcGdJUDlvaXdRb2xHR2cvTElrTm5ic1JKdkluY1lUc3k3R25OVU5sa0JiV1Rla2xNc01XZ1daY3Y2R2ZicjRQNmxxSlZ2aUtFeGkrN1Z5RXRNcStaRlhOempVTTMzVjhpLzFQOGxQNncxVCtiMEMyTFVjTHE4dUxCcXdQZzl1cTR2TW9oKzJVYVpWTTVDbmE4YzJXRzNCeHVFSnlHMEY0U3krdnBrbzBsbFpRdS9SYzNkelo1ajd3S2FpT2NJTDhJb0J5MEFpaWlXWnFIbGlGdjR4QWhQeURYMnVWZWlEOE5HcWM5WXlUeklUMEJSQml6Z0dzaG1QRUdOdUxaRzZGNWMwVCt1cnBWZzdJRlduclZmWjRvMWdSa09PWTlMTjRhYnY1aTRHWG1yNzJyR1VYaWx2QlAwMlNqdTZaZndUU1ArK1RvYmQwQnpYQ1o4OElvMjM2ZmFlZGozd3hVWno5MFlJcnpDNHNRdzF6cXlMYi9BZnR5VGdGdkJSM1E0UzcxMStGMzl2VmZRN1djeUVDSCIsIm1hYyI6ImVlNDBmMGJlMGQyMDVkY2MzNTc1NGE1YzE1MWI3N2E4N2ZlMDY0MzNmYjYzNWI1MTVkMTg5ZDI4MGRlYjE0MDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9scEtZNnNxV2krNEtPZjM4T0JpaEE9PSIsInZhbHVlIjoiOEdLQnF6eUdZUWFZTjh5RWkwbXZIaUZVSUZNeEQ5alA4Q3dweWQ3cjVsMnU1RU9xZmJYWTRFRklMM3BhYTZMM29Dd21ocXhMSXVxSTdKUlgzMjVLdXdKNWlqbUttb3JoaUpKTU14SXQyTWlLcnhVNzlid3NWMnptSUF5Y2ExYUFoSkRKNW1teU1EdEU1TjNZWlJxVllpdnl4TTY1c0NVN01aY1VyRmtZMWpsbDRmd0RBNDFLWUUzeC9DeWFUWW9JOWRrcmRaOUkzOUlLN0JCSEI0L0RSVUd2R3BNMzhJazBPUHFEUDNBQzlaWUJtL0JPZVNKRFdUWGdXbk5XQm92enhNbTBoZE5KeEplRkh1djZ1UmxoTk1XRUdCcS82cXI5RmY2bFhUQ3hiUXZGOEJvNmZLNjRoN3NPM0Q1Z3NXbUsxbE44Y002ank3YWY4MjZhL1c1VVM4bDh0NVEzUTZ4QU5PdGgwY3hEdEkxT25Qc0xSSW9FQUFaZ3c3WDl5RmN3THE3SC9qRDY5aHhSZTMyZEpUNEZ5SVRnZS9Bbkp4a3pBaTc3SzFzSzVGUGV0aFVBd0JRZmZPcXQweTc0OHNJU3FnaDdya240ckp3QmF0MVp3SjRYVjlxNC96RWJXYVBhRXIzS2oyRmthN2E0SW4rZGpUdDFZa0g4ZXZna0JYaVI1Y1Q1Z1dvSkpQUGZWTkdWWWcvenRSem40b3Qza1hrWTRHNVQ4MnFrbi8rUmhTWDNpaHJkU3VNOVNuT0NOdWZVSEJUVHdEN1gySmtVWmFmL1QzS3VTOFJ4elM4bHFndnpLZVl5SmJkK0NEcTVjeTR2VDVmMXBYelRpNDE0SXYxSSIsIm1hYyI6IjIwZDZlYTk4OGQ1MjM4N2ZhMWViOTMwY2QyNjBhMTI5MWM1MTU4MGVhMTNhZTIyZTc4OTMyMjdhNzE5ZGUyMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+