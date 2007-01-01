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Обнинск

В Обнинске женщину сбили на улице Энгельса

По предварительным данным полиции, 40-летний водитель «Ниссана Альмера» сбил 33-летнюю местную жительницу.
Дмитрий Ивьев
09:48 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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Пострадавшая пересекала проезжую часть по переходу на зеленый сигнал светофора.

С травмами женщину доставили в больницу.

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