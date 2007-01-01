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Новость дня Обнинск

Следственный комитет организовал проверку по факту работы мигрантов в столовой Обнинска

Софья Фирсова
13:15 15.12
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Следком Калужской области проводит процессуальную проверку по факту работы иностранцев в одной из школьных столовых Обнинска. Об этом сообщили в региональной пресс-службе СУ СК.

Поводом для проверки послужила информация, ранее размещенная в СМИ. По предварительным данным, в столовой работают гости из Ближнего зарубежья, один из них имеет судимость.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства изложенной ситуации и дана правовая оценка на предмет безопасности для жизни и здоровья детей услуг по организации питания в школах Обнинска. Кроме того, сотрудники Следственного комитета проверят соблюдение миграционного законодательства указанными в публикации лицами, - проинформировали в СК.

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