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Обнинск

В Детчино загорелся жилой дом

Пожар в Малоярославецком районе произошел утром 12 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Возгорание произошло в частном доме на улице Ленина.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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