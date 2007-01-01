В Обнинске открыли мемориальную доску Евгению Федорову
Этот известный ученый-геофизик 20 лет возглавлял Гидрометслужбу СССР, был участником экспедиции «Северный полюс-1», основал в Обнинске три научных института: ВНИИГМИ – МЦД, ВНИИСХМ и Тайфун.
- Под его руководством построили высотную метеорологическую мачту, которая в народе получила название «Федоровская вышка», - рассказал 12 декабря и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.
Федоров был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Кутузова 2-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Евгений Константинович – лауреат Сталинской и Государственной премий СССР, Почетный гражданин города Обнинска.