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В Обнинске открыли мемориальную доску Евгению Федорову

Дмитрий Ивьев

Этот известный ученый-геофизик 20 лет возглавлял Гидрометслужбу СССР, был участником экспедиции «Северный полюс-1», основал в Обнинске три научных института: ВНИИГМИ – МЦД, ВНИИСХМ и Тайфун.

Дмитрий Ивьев 362 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники