-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске восстановят освещение на улице Мира
Обнинск

В Боровске восстановят освещение на улице Мира

В начале ноября там упала опора освещения.
Дмитрий Ивьев
12:16 сегодня
0 348
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Новую быстро установили, но выяснилось, что нужно менять и соседнюю.

Работы проходят в четверг, 12 декабря.

Как сообщили в администрации города, освещение на улице будет восстановлено.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iko5MGlGOUFpVkdCU0VCRHNMNDQ5Wmc9PSIsInZhbHVlIjoiOCs5OHM1SWtWR1lDR3RZcU12ZG5MTUxnWWdjSGlWakRxUFh6WVZDTG5hRjd6aFEwQ0ZsdG4zS1NFbVlKTldxY2tWWS9QSTBUVHBBMXZ2U0VmdXNJL2dpSDdyV3p6cm0zKzhHeUxrcU5HeEt4enUrWDVLOUoycVgzQUlFckk1S04yN0JnbE5OKzNmSUc5MUV5SlJjcFlWcEhrRVpBa0lWTlpnQStWTHBvcWNqYURGWXdGQ2lUaDF6aThKb3pWWWZQZ3NxdnJsb0U2bzU5RzZnNEtwRHRtTGxhdHRnK1M0VHFkaFJCaHZyYnJ6dVh1OEhseHJwQlJiTmdueStLQXhUMDdhcjFXR01MWUlRbXo5ZzA2RHplOUkxRzJ5RElTMzBWb1NVZVVKQSs0RU9EVTdCWE5WbVVzWUZCeDBQY284VnNHelRseWRLRzl4d2ZtRlVwcXo0eVNYUVZUZUhqOGw0TklCSkJObEpyZ2NReGIrMnBZNWJqekZpYkoydzkvVG1vZWEvZW8xbTRROW5RUkNOUitZaG1XSU5rdDVCcHBpcDNDN2wyUkVlMVNKemlZYWtHSXVTTzVzS0taWXRuVkRHdCIsIm1hYyI6IjQ4NTI2N2U3MWI0NjlmOGM4ZDNmNjkyOWI4MGI4ZTJlNTJiNWQyYzQ1MjBiY2I3ODZjYzk4ZDA5ZDc1MDllNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJFLytxNFNMbHpDRzhvTExkVWJxRmc9PSIsInZhbHVlIjoiWnc5YVV1Um9kdzBzc1dJbUt1KzlYVWgvUFgxKzczMURnNm9NekFtQ2xvMUU2eUxrU1NtRkdZM2E2VEhYbEY0NFIwVTFMWTlXbEVjUEwvdit3VTJwdjh6MmdnaVFlekgzRjhmcFhCNFhReGxkK1dSNlQ4aXdnL0F1QmlEWDRqU0VlYVpTZlIvNHdKTVFJcitjTCtmTmJpazQ0bkhNemJYQTFKRmpVaUFsSFUzWnYrV3JIVVlBSTlrcStlcXUrWmwwSE1CZzVJVkZQanJHdEViNzNQYkNDZzBYeVhTVzIzYlVDc25Wdnd1eWprM1IwYURXQnB2TWZ6VjVpQm05S1l5eXhaamU4b1M4b2hJQi9SUmM3Umg3RnlrODgrbENsOTVua1V0cVZ3djJmSlZmSk5VdXB6Q3MrbzFlOVBPYXV3YjVsRHoxM3BtODdoREoyelFVcUpCY09GOUFqTnQ5UDNZYUN6dWZ0WGxiaDhFNy9QOEx2MktqRXp6OURKdU1YcTBabTF4MGw4WVA2WkVXa2U2WFoxVDhFOWNGZ2UrbTROaUU1eFpXcGJjVVdQSURHbjlBeU00ZU5SV3FBTEcxaUM2Rys2aDlxcHhCMFN4RkpwTzNkMDFlMUszZGRRbTVKWU5hWHlaRXRRNk00R1hCaFBUNk1lVk9DUXEvSkdIYk4xM2ZGZXZaa3VmanlXL2M5SFRyWUFUaFBFeGdsY0RzQzluekxiRDkwc1poV2hwMU5RZFJUb3JKN1Izcm10cDkxUElRUUxXZDA1Z0lEUHNUcWY1Wi9UaUJnMkx2QTZkVzBGOHJtMDNJLzljSHYyZXd2bEpaODd0M051ZW5HRk94L2g4YSIsIm1hYyI6IjBmZWQyZWM1NTIyMWMyYTZmYTBlNzk4M2ExYmM0MWI2N2UwZWZiMmEyNzk4OGE5YzVhZmE4N2E2NmVhMDQ1MDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+