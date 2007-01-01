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В Боровске начали менять столбы

Дмитрий Ивьев
12:09 сегодня
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В городе устанавливают новые опоры линии освещения.

Всего поменяют 18 опор.

Работы пройдут на Каштановой аллее, площади Ленина и вблизи районной библиотеки, рассказали в администрации города.

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