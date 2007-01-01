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Обнинск

Обнинские волейболистки сыграют в Москве

Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
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С 13 по 15 декабря в столице пройдут матчи третьего тура Первой лиги чемпионата России среди женских команд.

Девушки из «Обнинска» встретятся с командами МВА, «Заречье-УОР2» и «Северянка-3».

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