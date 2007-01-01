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Обнинск

В Жукове сгорели пять мусорных контейнеров

Пожар произошел в ночь на среду, 11 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:09 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Контейнеры полыхали на улице Первомайской в микрорайоне Протва.

Причина возгорания пока не называется.

В результате происшествия никто не пострадал.

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