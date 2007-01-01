-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Машина сгорела в Калужской области
Обнинск

Машина сгорела в Калужской области

В ночь на среду, 11 декабря, пожар произошел в деревне Петрово Боровского района, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
0 564
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Легковушка полностью выгорела на территории СНТ «Боровики».

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlV2dTMvZDZ3dHpVQkVjaXVmeU5SeEE9PSIsInZhbHVlIjoieDNva2ZHeWpCTTRvUStsNVlBL3J6b0VHZ1R2alhaeC9hM3pPSHhYVXFKUDYrcXl6U0hzRWt4c1VpNXkyYlhHMURTNEszYjZ5SW5wTEZud2h4UkVTbEF1dWdvalVuaE1ta0huSHN3SVJuODlqRnJtTlFqTnVvMHpqRWxabzZDWngvbGNuRHhHWWZYZnc3QWs2VHRTVnRBeUlGaHRvWUVuSmRaYVdjMUlNb0FUa0hwb1lHVlozblhlT0Y1eVhEazFMUERvbENYSTRaZDJyTTJYcVd3Z1RNcTNXOVFFaEU1c0dsMVdjTUJJZXBvMnVhNEkvOE5ZbVFObHZ3S2d3bjVwM1BOY3BSRlpBSU1GdEoreDNGbzd1Y2Jaem43TzVVNUR1bzJaNXBhWkZKSkhUeGNub3RORC9wcDNMTlZWTmFRNWVqVFpySHRFV1RCc3dFd3NnZEZqYy9tODVqTVdmdEdHaTQrVkp6dDI2YWYvS1d4clpTQnQ0Y0N1MFY3YWg0YU10QnE4aENEeUI3cURGVDYrNXZVTTBhcUtQOEpBbWdPN0x2NnpxdFZTNGRrWVNvRjB4bnJ3WXhZbUh3VVhoNlo5WSIsIm1hYyI6IjYyNjViZjNiMDgzNGY5ZTY4MjVlMDhiOGEyMDNhM2I2OGNmOTg3ZTFjNWIyYmFjNDBjMWIwYjZiMTJiNDIzM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im91dkk5R3dYcHhmQzQ5OTlQYWhOclE9PSIsInZhbHVlIjoiUG04Z2hrME5KeVBIVTdrNVdSaHdVengxWFNUK2NLUGE2Q3BKb1ZVMGdNM0F5V0lianlrcmY1N3lKZU8weVdidSt6OFhHa3VTT1R2Wkxud3FMR0ovVFdpNUJLd0F6YVl6Rk5TUkc4SXpLQkEzUzQzT05WK2FTd29JSHV5UnNwWXdPZDlRMjF2OGtvTXRuTytVZklUbitoclhtRmJ3WWNrUW9neG94eUF1VG9TaUNKeG9QbEtnZy9NVllBcUdvWGptVjRVVSsrTkM2QnlpVjZDV0t5cXRQRGRHMGFxTDcwL2hEY05yLzVFajNkUGJpL21PcTJKdDBJMTI5b28zcEF4NjRtM2RLRmJ0UDdlK0FGaHN3cW1VRHlKU2FRbW5TU1hRaUhGcnMvVUMvR3R3TlN6eG5NTHNSWVF2aHBBVVFpc2s4T3grTTVLcEJrKzZJd3RwbENDQjZNTG5IMmZ1NDdFVnVuazBEZG0xZW1LZkpiUmZWcmo4dWxBKzkyc1ZmcWdMRGtlODJ0NFQyNnNJSHgzOTJxdGozTExacFNTS0M2ZVFqNTYva21HS1gwTkRYQWFJSTk3UUxjckhydGlmTFJvYVMzSXFTSS9kNFVuVWVaQWNmTTRCczRQVW8xdHBjMnUrVnVFN0FuNHdxZ3U5TVRjemFrM1JpNkMwYmZLeXpWT2pxVnhVNXA5U2Q1V3VOdEtveUFaZ1hGM3lZU21aQkx5TE1nYjU0eTQvNjlmVkl4VUJHWUpmdFFqK2c3RzdTR2NNYVhwUThHekJGdWNXR0xYcktoa1ZXMytSblhxMXlKK2xIUkRyenZiQ24zNXZhUCtIUy92Z216ZG9qTmFpRVV0bSIsIm1hYyI6ImQ1YjZjMTQwYzY5OWU4NWExMDYzNzU3ZjA4ZDYyOTZlZTAzZjljOGFlNmIxOTUxOGU2M2JhMmZiMzZmZDczMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+