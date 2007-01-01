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Обнинск

Две детские коляски сгорели в Малоярославце

Пожар произошел вечером 10 декабря в подъезде многоэтажного дома на улице Григория Соколова, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
10:13 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Коляски находились под лестницей.

Что именно стало причиной пожара, пока не сообщается.

Никто не пострадал.

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