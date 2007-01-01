В Обнинске утвердили новую схему избирательных округов

Депутаты готовятся к выборам, запланированным на сентябрь 2025 года.

10 декабря городское Собрание утвердило измененную схему.

Корректировки произошли из-за требований законодательства.

Число избирателей в одномандатных округах должно быть примерно одинаковым. За время, прошедшее после последних выборов, город изменился, появились новые микрорайоны, у части жителей изменилась прописка. Для Обнинска, где голосовать могут 93 300 человек, это число равняется 3110. Допускается отклонение в размере 10 %.

Изменились границы более половины округов. При этом их число осталось прежним - 30. В большинстве случаев неизменными останутся и места для голосования.