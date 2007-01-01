-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске перекладывают трубы на улице Гагарина
Обнинск

В Обнинске перекладывают трубы на улице Гагарина

Работы ведутся 11 декабря в районе дома №12, сообщили в филиале РИР.
Дмитрий Ивьев
09:53 сегодня
0 400
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Коммунальщики используют бестраншейный метод.

- Чаще всего внутри старой трубы просто протягивают другую – меньшего диаметра. Но использовать такой метод можно не всегда: чем меньше диаметр трубы, тем меньше через нее проходит воды, - пояснили в филиале. - Так что у Гагарина, 12 мы используем другую вариацию релайнинга: старая труба, по сути, разрушается новой того же диаметра. Метод хорош тем, что не надо копать большие траншеи, проще работать в условиях городской застройки, когда рядом с водопроводом залегают и другие коммуникации. А еще – не используются буровые растворы, а значит место работ остается более чистым.

На Гагарина собираются заменить 130 метров трубы.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNWWHptTGtWYlp3TFZ6UnpMTmtCUFE9PSIsInZhbHVlIjoiVGMzakNyMFJ1blZPWi8ya3R0RFNSa3NkOWxBaHNRalRtM0IwanRiYmtaYmJDcm9mMXI1KzNzMzUwWWUzek45aWNqdE90TUNrRlE3OU9vb0cybTR1NXpDeWg0ay82QXBSZWEwTDh5S2hZenpUeFNGaG5mcEtMaVpmRnU3Nk1QYk84NFZCVVJJRktkTzZRZVF5U25uSzQzL1NzbDRUMnFmYzBLbXhzcTJKcGRUQkpHcXg4eGM4M05rYzJPeXlOdzFBcGtKYUdyb3lrZVUxcXBrVEMydkwxYWV1TXFWTHVBQkk0T1dFcjZNMG1hcnI0VEtYaUY4K0xjOUZ5Y1ZlMktVSlJxOHVVOTBXMW54TEdvQVhWL09YbGpBSi9tamM2ZkdnY3lsSWxQeGl4aS9OTVRmTVFWTUZURjBVU2RvN2NJWnFLZVkxSE03azZUNnFoS2hBWW1xSGhGMm45NU1LQlBNKy9RVE1MWERmd0pyMlUwK3N4eS9tRW4zVk5GOTZkdVU3dUpEVXl1Z212QkNVT0gzSVlmdS9JZU9VTnZMdFkrNzRSVW9iY2JzSS8zRmdiVm9OcVNxYXNxczduVURhQ0xReiIsIm1hYyI6IjM2OGJiNWVjZmNhMWI2ODUwNjIwNWNhODFiYTEyZTRkOWUxNzZiMWMwZDA4NGUxYjhlZjFiNDhmMjZlOWMyM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9tMHMvek8wTlljckEwT1JOeC9XZ1E9PSIsInZhbHVlIjoieTNsb2VBa01OaFYyQUhUL2Nmek8yT0dpamhGUVYwTmg3OXBUYy9BV2dCOU1HMUxvdUFQbXhBeFhwVWpKY3B5SjVMd2JIb2QxbnVibHV1c0ZBSXFmc1dGK3NEVy9NeExaSTVQL2RwYVZ2ZkpKQUlFS05lMXcyaE85VEVKdWpRdGd3STVXZ0U1YTBzenRvZG5OUDcvQWFGa3Y5eXZkSjA5aTQ5QTdCWDNra1BpNk5WTjBKbVRnbzRIYmVOUXNESjF6bUhKV0tONEdzUnNtT1R1TjVQVHlUQ1MvQTFCV1gwWExJeU50RW5sMllJbDE1amJ0Vk83NElGRmJ3ZjFKL25NUXVRVFUrendMUldlL3MzaHN3K29MQ1hzb2FTZ1RycFpFSmdDL1l2eXVZTTl2WXBHQU5ScFRRV1dBOEhCcnFPcDJXakVUK3FYaVZSdEdEd2dWU1hGd1gvYTdEajRVOUZPd1JxVldsOFZVd0tkY2Q2WldGVG9RYWdUQ2NBbDROS0tReklnTFhzUVhONUE3RVBrb1Jhc25JOFVaZlliTmM0Zi8vWk9VcFFlektreUlWVWJ6endoYmsvSjBOcm5QbmlveWpJQ09CM2xhRjhxekc1Y0dwZkM2bithb2hEUlptY2JHdnZEeGhzdTVYQjFKZDBJb0wwVDBlbEk4WGpYNjVVdDJQS09mNWdldk5MTWdJWWp5aGwvWS9tQnlleXJKdjJIbi90SzZpNG5mNCs4UGpmdEtyenh6Vlp4d3NRNU5TOExnL3MwRkU2WG0vMkVvWWZRRTk2VEhySFY0cEY4WGd1c2pqS0FBQVZVWUY0MmswaGdZblQvMWRQaHRRMVY2ZDZWMiIsIm1hYyI6IjQ2ZWRmMjQ5MzM5ZmUzNDk3YjUyOGQ4YmZkNzIxZjcyYmNiYTIxODQ2NmM2MDhkYThhMzFiZjhiZWFiNGQ3NGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+