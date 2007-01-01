В Обнинске перекладывают трубы на улице Гагарина

Работы ведутся 11 декабря в районе дома №12, сообщили в филиале РИР.

Коммунальщики используют бестраншейный метод.

- Чаще всего внутри старой трубы просто протягивают другую – меньшего диаметра. Но использовать такой метод можно не всегда: чем меньше диаметр трубы, тем меньше через нее проходит воды, - пояснили в филиале. - Так что у Гагарина, 12 мы используем другую вариацию релайнинга: старая труба, по сути, разрушается новой того же диаметра. Метод хорош тем, что не надо копать большие траншеи, проще работать в условиях городской застройки, когда рядом с водопроводом залегают и другие коммуникации. А еще – не используются буровые растворы, а значит место работ остается более чистым.

На Гагарина собираются заменить 130 метров трубы.