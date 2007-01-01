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Обнинск

Пожар произошел вечером в Кудиново

О происшествии в Малоярославецком районе сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
06:47 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 18:20 10 декабря там горело помещение раздевалки.

Из людей никто не пострадал.

Причины устанавливаются.

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