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Обнинск

В Боровске развесили новогодние гирлянды

Дмитрий Ивьев
16:46 сегодня
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Во вторник, 10 декабря, их смонтировали на зданиях детской библиотеки и Центра социального обслуживания.

Также в ближайшее время украсят здание СЭС, рассказали в администрации города.

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