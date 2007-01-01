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Обнинск

В центре Малоярославца монтируют сцену

Там пройдут мероприятия к Новому году.
Дмитрий Ивьев
14:51 сегодня
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В администрации районного центра 10 декабря сообщили, что благоустройство Центральной площади близится к завершению.

- Вскоре площадь будет официально открыта, – пообещали чиновники.

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