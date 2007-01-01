-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске устраняют утечку на водопроводе
Обнинск

В Обнинске устраняют утечку на водопроводе

Во вторник, 10 декабря, работы проходят в районе проспекта Маркса.
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
0 390
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Давление в городской системе водоснабжения находится в норме, - рассказали в филиале РИР.

Завершить ремонт планируется до вечера.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjAxb1lkSzc0cWZtWmtJTjgwdWR3dXc9PSIsInZhbHVlIjoiS3dwallIa29rWWxFaWQ0MnF4SU50dnVRYVJJRTVnMlR1bTE0ZlZNKzlxTXNOZm9NTUJrRFB6Y0tFKzJhYkRpbldyQ3hzR3BqQWhab1lFTjNiQytDbmlaLzBkMkJjbHFTZkU3U2lFdS9MWUpXMGxTR3lnODZubmRnSnVUb3UxSDQ0WFdWOXd2Qm5VL2IxbnFCbWNyT3V1bE5odVd6dTZZOURPOU83d1plSnFKRjF1VWVFNEtkYkwwUkxvTkRvZWZzSHZ6R0t0MHBlQVJxdGVuMVZNeHhkVXB2bkVjdlJaaTVYQzJxVEhEWllpY1BvV0R1YkRqcWcwUUJmNFhhYWlMdG51N2tjRzFnNTZHMlk4Nkh5UzhHVTJOamt0V2xHTUQxQml1dzgzQ2tvd2VueHd3d2xJTUl0ZmpSbHRhamdoa2VTVFFJZEY2a1FrR1ozRFdCYXRqeC9oK3o2YmJiTDVWUllCY2MvaVZRNzZBR3FLbHI0aW0yUWpubFlpN2NORWVMNHYvRTlsUTBVUmNmTi9OOGlXdlJnbi92YWw1WWJHcFM1RUNrMlV2YVZJa05uVUxHYUF6U0RXS2hsZis5SjIrTyIsIm1hYyI6IjgwOWFlNzEzZTVmMDg3ZmU1N2Q3MTBkNjU4ODA0MjNkNTIwZGVlNGY0NWI0ODhmNDYxZmNlOTZlYTI4Y2Q1ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1BaU9wQmVIK2ZWMDdFa1Irem90SHc9PSIsInZhbHVlIjoiQXdOUkg4M1B4bTllMWVLUjlndVhUTTFEMmk5UEpBM05KUGJTZ1EyUnFmOUdhUzlhRWVPY2Z6QWNpTEh2SG5CNHo1YkxBdzhLMTl4VkxUcDBBTzBVeCt3Rm1hcHF1ZHYzblA2dG1kVDdLTFlYaTRmalR2RlplOE1Sc0FLVHZFZWpLSnRtSFJ5SUVBTG5FMnZ6dlJSSHpNZXdoak5DU1E1UjZRU0I4VDlSVElOeWpsZWZUMVUvcFkvQmdSbG9vSGRZR01YeU56djNDR2NwUzl1OFRuZSszT3BSTHRWYlJuNHlhSjVTY01qQXVPd0M5SlRSV3FCMjNXYStsT3VpMytNQXp4WXdkVHdwc25lOGEzME5rN2JLUVRON1ZJUHgyYUlWYXBEeDd6OEExOHlsOHhwa0F6SWlMd0tPUDdXZ0hYbEFpQlJKekQzSWZtR1dCd29BNktSTmdOd3VnckYrME80Sk5BakcwSG1pZC9STWg5cktYY25zZHlnMmNPY3Y1Sm5SYUlDSkYxamY2L2tyMXhSWkZON1o1YXQwK1ZlMlYyUDV3akNrTmtGa3AyOWp2d3h6RnorOTlLNjV6U1QyT3RQWU5zTHRwYmE3Q24wN0pscTJrQnpiWDRwYjBBUm1tRmJIMURHL0JLYkE3eHhvam03b08xdFFnSGRmcFU0Q2xKVUZ3Z2FtOGFlRmJjVEZvazhTdFF3K09FWkR6dkVvZjVJMmpoOFlNT3R0UVFFdlJqQldzZENXYXNWZ1ZxY3BkNHBXcU12WCtNcTZzejVma1FEbmV1WXNmY0JOSU1Sd2J3Nzlld0FTRVRVSjlpOHdFWkNCd210VTFZeUJaTFpUWk5TbSIsIm1hYyI6IjRmZWY1NmNkMjlkY2MxOWIwNTljM2QyYTFhZGE2ZGM0MzhlYjNmYzgwZWM1M2RkZWQxMTZiZTQ1OWM0NzMyNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+