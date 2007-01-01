В Обнинске чиновники прокомментировали жалобы на питание в школах

Во вторник, 10 декабря, и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин опубликовал видео, на котором его заместитель в сфере образования Татьяна Волнистова рассказала о текущей ситуации.

По ее словам, в ряде школ нет претензий к новому поставщику питания, в тех, что есть – они фиксируются в предусмотренном законом порядке через единую систему госзакупок.

Если питание не улучшится, то поставщика будут менять, но для этого, как отметила Волнистова, нужно проделать большую работу.

Напомним, массовые жалобы на школьную еду появились в Обнинске 9 декабря.