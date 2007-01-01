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Обнинск

В Обнинске восстановили 10 канализационных колодцев

Работы проходят как на проезжей части, так и на зеленой зоне.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
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Такое количество колодцев привели в порядок за последние две недели, сообщили 10 декабря в филиале РИР.

Коммунальщики обещают продолжить работы.

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