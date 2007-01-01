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В Обнинске восстановили 10 канализационных колодцев

Дмитрий Ивьев

Работы проходят как на проезжей части, так и на зеленой зоне.

Дмитрий Ивьев 354 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники