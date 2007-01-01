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Известная журналистка умерла в Калужской области

Нонна Черных ушла из жизни в возрасте 95 лет.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
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Фото: администрация Обнинска.
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Она родилась в Новосибирске, но переехала в Обнинск в 1962 году.

Работала на ради, в газете «Вперед», агентстве ТАСС, была редактором изданий «Город и горожане» и «Город».

Кроме того, Нонна Черных написала 14 книг об Обнинске. Награждена медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

- Благодаря Нонне Черных возник конкурс народного признания «Человек года», который состоялся в день города Обнинска в этом году уже 27-й раз, - рассказал также 9 декабря и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

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