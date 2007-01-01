Новая утечка воды произошла в Обнинске

Ремонтные работы пройдут 10 декабря, сообщили в филиале РИР.

- После завершения ремонта на магистральных водопроводных сетях, мы провели дополнительное обследование сетей: на выходных – водоводов, идущих от Добринского водозабора, сегодня – Северного водовода и городских магистралей, - пояснили коммунальщики. - По результатам обследования на водопроводе диаметром 600 мм в районе пр. Маркса обнаружена утечка. Завтра мы приступим к ремонтным работам. На время ремонтных работ по отдельным адресам на верхних этажах зданий может наблюдаться пониженное давление холодной воды. В случае резкого снижения параметров давления, будем оперативно уведомлять вас.

Завершить ремонт обещают к 19:00 10 декабря.

Напомним, на прошлой неделе в Обнинске наблюдались проблемы с водой из-за нескольких аварий на сетях.