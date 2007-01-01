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Обнинск

В Обнинске массово жалуются на питание в школах

Сообщения о невкусной еде 9 декабря появились в соцсетях.
Дмитрий Ивьев
16:42 сегодня
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- Пюре - жидкое, вкус воды. Какао - не какао, - рассказала одна из жительниц наукограда. - Корка на котлете - как бронежилет. После того, как кормили в гимназии до этого, сегодня было полное фиаско нового комбината.

На это отреагировал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- Вижу в соцсетях информацию, что некоторым школьникам сегодня не понравилась еда в столовой или были задержки с подачей завтрака и обеда, - заявил чиновник. - Беру вопрос на контроль, поручил управлению образования завтра проверить качество школьного питания.

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