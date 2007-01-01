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Обнинск

На четырех улицах Обнинска проведут ямочный ремонт

Работы запланированы с 9 по 13 декабря, сообщили в МАУ «Благоустройство».
Дмитрий Ивьев
12:47 сегодня
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В начале недели дорожники будут приводить в порядок проспект Маркса.

Затем ямы залатают на Королева, Гагарина и Кабицынской.

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