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На четырех улицах Обнинска проведут ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев

Работы запланированы с 9 по 13 декабря, сообщили в МАУ «Благоустройство».

Дмитрий Ивьев 288 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники