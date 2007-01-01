В Тарутино открылась амбулатория

Ее организовали в этом селе Жуковского района в новом модульном здании, сообщили 9 декабря в министерстве здравоохранения Калужской области.

Прием там ведут фельдшер, терапевт, педиатр и акушер-гинеколог.

- Здание оборудовано по всем современным стандартам, есть кабинеты приема медиков, процедурный и прививочный, - пояснили в минздраве. - Медучреждение оснастили и новым оборудованием, в том числе электрокардиографом, дефибриллятором, экспресс-анализатором для определения уровня холестерина в крови и т.д.

Амбулатория готова принять более 4 тысяч жителей ближайших населенных пунктов.

Медучреждения построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».