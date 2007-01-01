За ноябрь волонтеры калужского отряда «ЛизаАлерт» получили 33 заявки на поиски пропавших

В последний месяц осени волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли 26 человек, 1 человек погиб. Также были найдены близкие люди 1 жителя Калужской области.

Всего поступило 33 заявки, поиски оставшихся людей продолжаются.

В субботу, 14 декабря, волонтеры поискового проведут сбор со всеми желающими присоединится к отряду в Обнинске. На мероприятии расскажут, как попасть на поиск, с чего он начинается, а также научат работать с оборудованием. Обучение продлится около 4 часов. Необходимо надеть удобную и теплую одежду, а также высокую и крепкую обувь.

Встреча пройдет в Обнинске на улице Ленина, 153 за «Олимпом». Координаты: 55.113526, 36.579033.

Инфорг обучения: Наталья (Белка) 89038104077. Для участия необходимо заполнить форму.