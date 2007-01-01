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Обнинск

«Лада» перевернулась в Калужской области

ДТП произошло около 19:00 в пятницу в деревне Тимашово Боровского района.
Дмитрий Ивьев
19:42 сегодня
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По предварительным данным, водитель «Калины» не справился с управлением и съехал в кювет.

ГУ МЧС сообщило, что пострадал один человек.

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