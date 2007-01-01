Утечки на северном водопроводе в Обнинске устраняли шесть бригад
В Обнинске из-за аварии на Северном водоводе шесть бригад коммунальщиков работали над устранением утечек, вызвавших перебои с водоснабжением.
Исполняющий обязанности главы администрации города Вячеслав Лежнин сообщил, что ситуация находится под контролем.
Сейчас на северном водоводе ликвидировали все утечки. Его заполняют водой. В ближайшее время давление в водопроводной системе поднимется.
-РИР продолжает ремонтные работы у «Олимпа» и на пересечении ул. Курчатова – Королева, - отметил Лежнин.