-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Утечки на северном водопроводе в Обнинске устраняли шесть бригад
Обнинск

Утечки на северном водопроводе в Обнинске устраняли шесть бригад

Софья Фирсова
15:01 сегодня
0 126
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске из-за аварии на Северном водоводе шесть бригад коммунальщиков работали над устранением утечек, вызвавших перебои с водоснабжением.

Исполняющий обязанности главы администрации города Вячеслав Лежнин сообщил, что ситуация находится под контролем.

Сейчас на северном водоводе ликвидировали все утечки. Его заполняют водой. В ближайшее время давление в водопроводной системе поднимется.

-РИР продолжает ремонтные работы у «Олимпа» и на пересечении ул. Курчатова – Королева, - отметил Лежнин.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJlcVA5NS9OejMzb3pwa2tUTFptbFE9PSIsInZhbHVlIjoibEtpN3pNRXZuNXo0RHI3SjRYRjNoNTdidXRFQWp6RmRDbUlrZEZybDZ0eEp0SnBPTVgwcjRGQ1IwOTVJOFc1YjYyR0dtUGt0K3FQWUtmcDRHbzZJUGRXM0g4RVBaOTkxRW9mT0M3bW5rQjE5S0FxOG9MNHVjVGR0bEpEbnlWbjBvTFg4bm5lQXdDaUcxU1F4aS9jcFFCcXlSOGhrUnZiR2ZZNHg5YTdtNUhESm1VUGozdkVyU2RnZWtuOURTOHdmdWt0cWk3SVNtOWRlNDJ1MVVLb2d6UXJDbldqbXJnVW1GSG9vekMzSmpDMWtFTmc4RmZTR2h2cFdiUVNhQXhMbnd1YjhZTStxTi9HNlBEeDR2Q0VqQlNuamdNdnkvRFRhT05RNDAxQ2UxMUNyYWlDbEt2Ry9FUXJtQnNaZjBxeG82bEpnOVBNWVlYNlI5SWJYY1ZBeHg1M0tvWVJ5bEhHR1VDdEpQVEszQ3FoVEIwY29zNGdkN01Tb3AzNGhoRVd6bE5QYkZQZUFSZjB6L3MwTW9CVzNlU1hPdzd3eUgxMUJPOUFzakpLRnVxZzR4c0FzTG5MUy9CNkpGTk9kTjEvciIsIm1hYyI6IjEyMzI2YWVjOWVkNTc0NjVlZWVhMmY4ZThjZGFlNjg2ODM4YTExNzczYmM5MmY1ODZhYzY1YTNmMDFiYTFlODEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpPT1VqbzhVc2hBbWZNSVNmNEhFbFE9PSIsInZhbHVlIjoiRG9FVWoyWlQ0U256WVQzZDdzckdVMzJUVHo5bWxBcEVBUDV1MlRsd0FQR1FDTXlqMUtFRlNqYytrdmtXUkJmd1g4UFZiK0lrNGQvbE9OeFpnbC9YU2xUOU1LaHpEdE1ldWlSYmdXeUVpWldrR0F1Wko2dWNXMWphMUdoODRIbExKaWR3ZzBLaVJCeWI1bFVhR3IwZi9mK25RV1J1czJ1dDAzRE9iQ1ExZ0FiSUZFMnNMalJhUGw5UlY2Sy9zRUJZK0hsVng3T0Y2RmJvTExKREFONGxuSWhvNEJBT3FYVUVzbVQ3NmlndnZFTHRaZlc4ajFzVlVxMFBKVHFpMjZBTU54cXFoQlJmZDA3TXljd3ZqUzJOY3RMMlhYYWVobEJ3S1dHZ29kQXA4UXRzazNPVnFTb0tCZ0UrM0wya2xQZ1E3VVRadlNaaTc0eWc1dzNtSk9PM3hvZ2J3bDhPb3lqT0p2MGdaWE9NVGRuTldpeXU3dllkcEpZaW9OSlM3Zi9BZEdMK1Fwcm1nK1YzUkluTVZBSEp6L2dDMzgydUh6b0RIYVZEMzY3dVBCR01vY2RpaWV1MnFJdWhDWWt6T01WZzdVV0hBMlhCTUJCSFR6UUxRNEhGM2czMW9ONEJ3OXozSVhVNlRKemMxY2tuNk1CdDE1eVBFbzBxR1Y5NmFCMWgyaDZUL2JsQ1lBQkZ6VmhqOGV6L0FiL2g4dzk5NjdQOFVYZFEyT05KZVZHZExNeDdTZ1p2UDJwcEdxZlQ3WTZEQ2JoWFgwL011RENUeitCRmJYUnYyOUZaMmJ0NDFoRnZYS3JDeFpDZ2VHM2gyak1ZRE0ybmc2ZWFmTDJQRldySyIsIm1hYyI6Ijc1MWMzZmY2ZTJmYjUzZTE1ODUzZDgwMmNhMGM2OWYyMTgwYzc5MjhkM2EwZDU4MDE0MDUxNmI5NGMwYzg2MGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+