В Обнинске ликвидировали четыре утечки на Северном водоводе

Изначально коммунальщики занимались тремя, но еще одна нашлась уже в процессе ремонта.

- Сейчас мы заполняем Северный водовод, на это потребуется 1,5-2 часа, после чего давление в городской водопроводной системе поднимется, - сообщили днем 6 декабря в филиале РИР.

В первые часы в воде возможна мутность, а также запах гипохлорита натрия.

В этот момент продолжаются ремонтные работы у спорткомплекса «Олимп» и на перекрестке Курчатова – Королева.

Напомним, проблемы с водой в Обнинске начались 5 декабря. Одновременно произошли несколько аварий на сетях.