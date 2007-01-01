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В Обнинске ликвидировали четыре утечки на Северном водоводе

Изначально коммунальщики занимались тремя, но еще одна нашлась уже в процессе ремонта.
Дмитрий Ивьев
14:25 сегодня
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- Сейчас мы заполняем Северный водовод, на это потребуется 1,5-2 часа, после чего давление в городской водопроводной системе поднимется, - сообщили днем 6 декабря в филиале РИР.

В первые часы в воде возможна мутность, а также запах гипохлорита натрия.

В этот момент продолжаются ремонтные работы у спорткомплекса «Олимп» и на перекрестке Курчатова – Королева.

Напомним, проблемы с водой в Обнинске начались 5 декабря. Одновременно произошли несколько аварий на сетях.

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