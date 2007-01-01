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Обнинск

В Обнинске изменят схему избирательных округов

Обновленный вариант планируется использовать на выборах депутатов городского Собрания в сентябре 2025 года.
Дмитрий Ивьев
11:36 сегодня
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Сейчас рассматривается проект соответствующего законопроекта.

Число избирателей в одномандатных округах должно быть примерно одинаковым. Для Обнинска эта цифра равняется 3110. Но допускается отклонение в 10%.

За время после предыдущих выборов появились новые микрорайоны, жители сменили адрес регистрации.

В итоге границы более половины округов изменятся, но всего их по-прежнему будет 30.

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