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Обнинск

В Обнинске автобусы №3 начали останавливаться на новой остановке

Дмитрий Ивьев
06:50 сегодня
0 196
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Она расположена у банка на улице Белкинской, сообщили в администрации города.

Изменения внесены в маршрут с 6 декабря.

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