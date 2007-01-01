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Обнинск

Дача сгорела в Малоярославецком районе

Около 22:00 в четверг, 5 декабря, пожар начался в СНТ «Сигнал-2» на территории деревни Мандрино.
Дмитрий Ивьев
07:00 сегодня
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Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Деревянная постройка почти полностью выгорела.

Никто из жителей не пострадал.

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