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Обнинск

Дача сгорела в Калужской области

Пожар произошел вечером в четверг, 5 декабря, в деревне Ивакино Боровского района.
Дмитрий Ивьев
06:47 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил деревянную постройку на улице Большая трасса в СНТ «Волна».

Причины пока не называются.

Из людей никто не пострадал.

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