В Обнинске две женщины попали в больницу после операций на груди

Подозреваемая из Выборга открыла там салон и оказывала косметологические услуги, хотя лицензий на этой у нее не было.

У двух женщин после операций на груди возникли осложнения. Им пришлось обращаться в настоящую больницу.

У пострадавших зафиксирован легкий вред здоровью.

На хозяйку незаконного салона завели уголовное дело.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 5 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.