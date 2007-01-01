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Новость дня Обнинск

В Обнинске две женщины попали в больницу после операций на груди

Подозреваемая из Выборга открыла там салон и оказывала косметологические услуги, хотя лицензий на этой у нее не было.
Дмитрий Ивьев
16:58 сегодня
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У двух женщин после операций на груди возникли осложнения. Им пришлось обращаться в настоящую больницу.

У пострадавших зафиксирован легкий вред здоровью.

На хозяйку незаконного салона завели уголовное дело.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 5 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.

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