В Обнинске две женщины попали в больницу после операций на груди
Подозреваемая из Выборга открыла там салон и оказывала косметологические услуги, хотя лицензий на этой у нее не было.
У двух женщин после операций на груди возникли осложнения. Им пришлось обращаться в настоящую больницу.
У пострадавших зафиксирован легкий вред здоровью.
На хозяйку незаконного салона завели уголовное дело.
Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 5 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.