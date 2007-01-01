-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Грузовик сгорел в Обнинске
Обнинск

Грузовик сгорел в Обнинске

Пожар произошел около 9 утра в четверг, 5 декабря, на улице Курчатова.
Дмитрий Ивьев
15:32 сегодня
0 400
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Машина полностью выгорела.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitESUhMQ1hqejJUakdQYjJFRzJqQWc9PSIsInZhbHVlIjoibWEzL0wzc1RtUi9GcWphaW1SVDdHem90TExaWDhoYzdMUWZYK1FwTlhWRklIcnFSU1pySFdxZ05VSDBmSjBqNi9sdzk1QjdEV0Y2UXZpQkFXVTJCbFJqSnZuYUVPNWxibk40bHY4dzN4azZ5dnd6OW9USWlPMFdDb0MwY3IwUTQ1VW9oSDk5T2dIWDNGd1c0TWEvU1B6dUwzQklpZ3RWOVJMMk92LzVQVXNFOVhLZWlVY0NGbDE3MlZFZjF6eEhNM0Fveng1TlVkY0VHeFY4K25rSHNNTWdDYUY0S3NzYkxZK3VVaC9VR2g4NjkzZUt0RFBYNU9UTkRKL0YvWDhiakdkWjlwZjNTRjVlV3RmQUVJQUpuaWpFd1p4dFhZSUl0dk9kc21hTlRENGJhNUcvMlFaK0lhOHBNYlhJNW16UUJORTYzVGFyYzk1OGRTRjgzK2JDT3Evd2lzbFBMaExNTFRpbEZzaWQ5c1phVVc2aXozRzNQeTZQdWNJeXBtWGFRZnRKZHNtZjRYaW96WXJMRTNRLzFFQ1BtSW5QRytqcWhKQ09JSUlaK1JNY0lCR29nZUpVZ2dLTTMxMTJ3bk5qOCIsIm1hYyI6IjMwYjIyMTBlMjllMzhlNTQwY2NlYzEzYTI2MzVjY2FmMzEwYzUyMzNlYTY4YTRjNzBjNmQzNzE0YzVlYzExZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1rcnFZY2tpZExXM1BjMHdKVjVRanc9PSIsInZhbHVlIjoiY3ZWSzFNZ0NLSXMrZ1UrOVgzRjl6ckFKNG95QjZiTUZzNmo0ZnpGTC9oRThOc3ExcUdjVENvRXprUGdzc2dIRXdWbERDWEduQnBkWjloK2o0a1YrSEpMS3JGSEJPMWNCWnJlMC9lRkIxMVRxaXJhUXB5RTMydG1rOWxKSTA0VzNzeXJuMVhmZlVNNzI4dWNsTE1ndlZPQlVKdHpGaUFDZjVsKzlkYU9FS1dIVE1Cc29JcnVQM1N4Vk5wWHIxRDlQYWdsdjVOOFhIUW5hWTFBUnhZbEo2Z2d3a2MrRFRheGY0NTBWYjBRZDVMMXBaU0dwSFRXay95MnJnVWxDSGFFclU2S01aM2Rqc3NkUTVxYVBrbEVCdzR2UUtNeWs5eG1ua25GYzZ2U2pha1ArWThCMGl1ZDAzL0Qxb1dFYUxYY09PVldySEdBRnJYREthTjZ3NEs5Snp2TVIvTFM0dGl4UGowQ3ltZS85WW9UdVJBNTFxbGdOdjM2elhPc3pRcUVaek5EYjE2K1VoRXM4dzhPQmhtSEJsTmZFUTFYVm1BRUVGblBNK3IzS1BSREVMaWRjS01ZblM1TUNnb2piaUNVVlZONVk2aWszeEZOVFl2bFdoQ3JIWkVxd3p6L0hKeHdlR3ErZUM5aEFJWVRiMUx3alprU2g2M0R0TFI3MDRTM3ZqOHRoSnBFYXZuaittRzM3MXQydG0rdURNckQ2akZMUWdLajYzM3dvT2t2WCt4VlBBazc1TVE3OFcrSWdMK2x3ZitpeWxLaVY5MjRZb1BUWHBONVRNRm5yVDlsQUpmNTRJdkoxbnNIUmdiSi9scjBNVUtHL1lFSEJyMHR5VmVZRyIsIm1hYyI6IjM1NDdmZWNjZmQ2YzVkZDE4ZDE4NWFlODQzYWE4OTBkMmMxODFkODQ2YmMyYjE4YTZmNmZlNDRmMzYwODQ3MWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+