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Обнинск

Дача сгорела в Калужской области

Пожар произошел утром 5 декабря в деревне Вашутино Боровского района.
Дмитрий Ивьев
14:12 сегодня
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Огонь уничтожил деревянную постройку на территории СНТ «Берег».

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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