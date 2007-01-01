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Обнинск

В Обнинске пройдет фестиваль «Все флаги будут в гости к нам»

Готовят его на базе Института Атомной Энергетики.
Дмитрий Ивьев
12:54 сегодня
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Мероприятия начнутся 6 декабря, рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

В фестивале примут участие сотрудники министерства науки и высшего образования РФ, «Росатома», представители посольств стран партнеров.

В пятницу в наукограде откроют учебно-научные лаборатории «Обнинск Тех», которые предназначены для подготовки кадров под новую продуктивную линейку в сферах транспортировки, учета и распределения электроэнергии, а также развития использования ветровой энергии.

Также пройдет праздник национальных культур, который готовят иностранные студенты.

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