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Обнинск

Летний дом сгорел в Калужской области

Огонь уничтожил деревянную постройку в СНТ «Ворсино-2» в Боровском районе, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
11:46 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел около 7 утра в четверг, 5 декабря.

Никто не пострадал.

Причины пожара спасатели пока не называют.

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