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Обнинск

В Обнинске эвакуировали брошенный автомобиль «Лада»

Дмитрий Ивьев
11:43 сегодня
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Машину вывезли 5 декабря от дома №6 на улице Горького, сообщили в МАУ «Благоустройство».

Ранее на машину клеили объявления, но владелец так и не отозвался.

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