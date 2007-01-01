В Калужской области умерла заслуженный учитель России Галина Рыгина

Она более 50 лет работала в системе образования Обнинска.

Преподавала английский язык, возглавляла школу №7, а позже руководила городским отделом образования.

По ее инициативе в 1990 году в наукограде открыли гимназию.

- Ее принципиальность, неравнодушие, творческое отношение к решению проблем всегда вызывали высокий общественный авторитет и признание, - говорится в соболезновании правительства Калужской области.

Прощание с женщиной состоится 5 декабря в 12:00 на кладбище во Льва Толстого.