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Новость дня Обнинск

В Калужской области умерла заслуженный учитель России Галина Рыгина

Она более 50 лет работала в системе образования Обнинска.
Дмитрий Ивьев
09:49 сегодня
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Преподавала английский язык, возглавляла школу №7, а позже руководила городским отделом образования.

По ее инициативе в 1990 году в наукограде открыли гимназию.

- Ее принципиальность, неравнодушие, творческое отношение к решению проблем всегда вызывали высокий общественный авторитет и признание, - говорится в соболезновании правительства Калужской области.

Прощание с женщиной состоится 5 декабря в 12:00 на кладбище во Льва Толстого.

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