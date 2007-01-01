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Обнинск

В Боровске обустроили подъезд к контейнерной площадке на улице Дзержинского

Дмитрий Ивьев
14:42 сегодня
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Подрядчик завершил работы 4 декабря, сообщили в администрации города.

- В скором времени преобразится и территория площадки на улице Калужской, - говорится в комментарии чиновников. - В ближайших планах — продолжение работ на центральных улицах, где площадки бросаются в глаза, придавая городской среде неблагоприятный вид. Мы также надеемся, что региональный оператор, в свою очередь, обеспечит своевременный вывоз отходов, аккуратно организовывая размещение в пределах контейнерных территорий, а жители с пониманием подойдут к процессу утилизации ТКО и ТБО, начав самостоятельно утилизировать ветви и траву.

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