В Калужской области родителей шокировало общение воспитательницы с детьми

В интернет попало видео, которое было снято в детском саду №11 в городе Обнинск. Одна из мам случайно услышала разговор новой воспитательницы с детьми младшей группы.

На видео воспитательница повышает голос на ребенка, который сильно плачет. Судя по всему, женщина пыталась уложить малыша спать. Параллельно она говорит кому-то: « Захожу, а эта курица толкает вот этого»(судя по разговору, ребенок толкнул другого ребенка прим. ред).

В этот момент мама одного из воспитанников детского сада находилась за дверью. Она сняла происходящее на камеру. Девушка сделала воспитательнице замечание, на которое та попросила ее успокоиться.

На произошедшее отреагировал министр образования Калужской области Александр Аникеев.

- Оперативно довёл информацию до коллег из управления образования Наукограда. - Педагог отстранён от работы, проводится служебная проверка на предмет наложения взыскания на воспитателя. Все, кто работает в образовании, должны понимать, что в общении с детьми требуется такт, выдержка, забота и понимание, - уточнил министр. - Излишние эмоции и неуместная строгость недопустимы.