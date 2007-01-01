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Обнинск

В обнинском автобусе потеряли коллекцию марок

О необычной находке в салоне сообщили 4 декабря в муниципальном транспортном предприятии.
Дмитрий Ивьев
10:41 сегодня
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Детали пока не уточняются.

Владельца марок просят позвонить по телефону диспетчерской: 8 484 58 4 11 21.

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