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В Обнинске ночью начали обрабатывать дороги

Дмитрий Ивьев
09:33 сегодня
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Температура воздуха 4 декабря опустилась ниже нуля.

- Дорожные службы ночью вышли на обработку дорог противогололедными реагентами, - рассказал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

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