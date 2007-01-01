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Обнинск

В Боровске две машины разбились в Косом овраге

Фото с места происшествия вечером 3 декабря опубликовал районный информационный центр.
Дмитрий Ивьев
16:54 сегодня
0 142
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Движение там затруднено.

Причины происшествия устанавливаются.

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